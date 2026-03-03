Quarta, 04 de Março de 2026
Incêndio destrói parte do prédio público de secretarias em Bom Progresso

Entre os espaços atingidos estão a sala de armazenamento de roupas destinadas a famílias carentes, a sala de costura

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Observador Regional
03/03/2026 às 16h24
Fotos:Observador Regional

Um incêndio de grandes proporções atingiu, por volta das 14h15min desta terça-feira (3), o prédio público que abriga as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Agricultura de Bom Progresso. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu cerca de 30% da estrutura, concentrando-se na ala onde funcionava o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Entre os espaços atingidos estão a sala de armazenamento de roupas destinadas a famílias carentes, a sala de costura — equipada com nove máquinas utilizadas em cursos profissionalizantes —, o depósito de tecidos, a sala de violão e pintura, que abrigava cerca de 24 instrumentos, além dos depósitos de mantimentos e instrumentos da Banda Municipal, cozinha, refeitório e salas de atendimento da psicóloga e assistente social.

Graças à rápida ação do caminhão-pipa da Prefeitura e ao apoio dos bombeiros de Três Passos, o restante do prédio — que abriga os setores administrativos das secretarias de Assistência Social, Educação e Agricultura— foi salvo. Apesar das grandes perdas materiaisnão houve feridos.

O prefeito em exercício, Douglas Diesel, que precisou interromper uma viagem a Porto Alegre para retornar ao município, esteve no local e acompanhou de perto o trabalho das equipes. Visivelmente consternado, ele destacou a gravidade da situação e a urgência de buscar apoio estadual.

“Perdemos muito, mas não vamos deixar que o fogo consuma a esperança das famílias que dependem desses serviços. Já estamos mobilizados para reconstruir tudo e garantir que o atendimento à população mais vulnerável continue”, afirmou o prefeito em exercício Douglas Diesel.

Diesel tem audiência marcada com o Governador do Estado nesta quarta-feira (4), quando apresentará a situação e solicitará auxílio emergencial para restabelecer o atendimento social do município.

