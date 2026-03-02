Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TSE aprova restrições para uso de IA nas eleições de outubro

TSE proibiu postagens com montagens envolvendo candidatas e nudez

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/03/2026 às 21h33
TSE aprova restrições para uso de IA nas eleições de outubro
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta segunda-feira (2) as regras sobre utilização de inteligência artificial (IA) durante as eleições gerais de outubro deste ano. As normas valem para candidatos e partidos.

Por unanimidade, o tribunal decidiu proibir postagens nas redes sociais de conteúdos modificados no período de 72 horas antes do pleito e 24 horas após a votação.

A restrição vale para modificações com imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

As regras foram definidas com a aprovação de diversas resoluções que vão nortear o pleito, no qual serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Os ministros também proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores.

Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia.

A Corte eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.

Liberdade de expressão

Para evitar episódios de censura ocorridos em eleições anteriores, os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdo político em ambientes universitários, escolares e espaços de movimentos sociais.

Também foi garantido que candidatos poderão fazer panfletagem em ruas, parques e praças, desde que garantida a mobilidade da população nos espaços.

Na semana passada, o TSE aprovou mais sete resoluções sobre as eleições. Os textos tratam da divulgação de pesquisas eleitorais, transporte de eleitores, arrecadação de recursos, prestação de contas, além de alterações no cadastro de eleitores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 9 horas

Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos

Crime ocorreu em janeiro e foi denunciado pela vítima
Justiça Há 13 horas

Moraes nega prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Para ministro, instalações da Papudinha oferecem atendimento adequado
Justiça Há 3 dias

Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de penduricalhos

Só podem ser pagos valores retroativos que já estão programados

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

AGU defende que somente médicos podem realizar abortos legais

Corte vai decidir se enfermeiros e técnicos podem fazer procedimento

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

PF faz buscas em gabinete de magistrado que absolveu estuprador

Equipe apreendeu objetos e documentos na sede do TJMG

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias