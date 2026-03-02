Carro é destruído pelo fogo e provoca colisão em Panambi

Um veículo Corcel teve danos em razão de incêndio, ontem, em Panambi. Foi na rua Henrique Baal, bairro Pavão.
O condutor recebeu atendimento do SAMU.
O carro sofreu danos significativos em decorrência das chamas.
O motorista disse que o incêndio iniciou quando o automóvel estava em circulação.
Em razão da situação, ele perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um Celta estacionado.
O Celta teve danos na parte traseira.
