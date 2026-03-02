Terça, 03 de Março de 2026
Motociclista perde a vida após colisão na ERS-207 em Humaitá

Colisão entre moto e caminhão ocorreu no início da tarde de sábado (28) na localidade de Linha Bonita.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
02/03/2026 às 09h58
(Foto: Thomás Silvestre / Rádio Alto Uruguai)

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito no início da tarde deste sábado (28) na ERS-207, trecho que interliga Humaitá e Crissiumal. A colisão envolveu a Honda Bros conduzida pela vítima e um caminhão. O acidente ocorreu na altura da localidade de Linha Bonita, no interior de Humaitá.

Informações preliminares colhidas no local indicam que o motociclista, oriundo de Crissiumal, vinha no sentido a Humaitá. Após cerca de 1 quilômetro do motel às margens da rodovia, ele colidiu contra um caminhão transportador de ração.

A colisão teria ocorrido durante uma manobra de ultrapassagem executada pelo motociclista em um trecho de curva. O homem morreu no local. A identificação ainda não foi oficializada pelas autoridades. Pelo menos três veículos – sendo a moto da vítima, o caminhão e um carro de passeio – se envolveram no acidente.

A Brigada Militar realizou o primeiro atendimento e controlou o trânsito, que está em meia pista no trecho, até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e Polícia Civil. O local foi isolado para o trabalho da perícia

 

 

