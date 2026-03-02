Terça, 03 de Março de 2026
Colisão frontal entre carro e van da saúde de Alpestre é registrada em Palmitinho

O impacto frontal entre os dois veículos resultou em danos significativos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
02/03/2026 às 09h56
(Foto: Reprodução / LA+)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 2 de março, na rodovia RS-472, no município de Palmitinho. A colisão envolveu um Volkswagen Fox, com placas de Palmitinho, e uma van pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Alpestre. O impacto frontal entre os dois veículos resultou em danos significativos nas estruturas dianteiras, mobilizando equipes de segurança.

De acordo com informações, pelo menos cinco pessoas que estavam na vam foram encaminhadas ao Hospital Santa Terezinha, mas sem gravidade. A condutora do Fox, que estava sozinha no veículo, também foi encaminhada ao hospital para atendimento.

Até o momento, as circunstâncias que levaram ao acidente permanecem sob investigação e não foram divulgados detalhes sobre as causas da batida.

 

 

