Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motorista que colidiu contra veículos é denunciado por 20 tentativas de homicídio e MP pede R$ 1 milhão em indenização, em Chapecó

A denúncia agora será analisada pelo Poder Judiciário

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Impacto
27/02/2026 às 10h58
Motorista que colidiu contra veículos é denunciado por 20 tentativas de homicídio e MP pede R$ 1 milhão em indenização, em Chapecó
(Foto: Agência Impacto)
O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o motorista envolvido na colisão no dia 30 de janeiro, contra diversos veículos, por 20 tentativas de homicídio e requereu a fixação de R$ 971.370,00 como valor mínimo para reparação dos danos materiais, além de R$ 100 mil para cada vítima.
De acordo com o MPSC, o laudo pericial apontou que a carreta e o semirreboque estavam em mau estado de conservação, com manutenção negligente, sistema de freios inoperante, pneus em condições inadequadas e alterações irregulares na suspensão.
A perícia concluiu que a inoperância do sistema de frenagem, associada à precariedade da manutenção do conjunto veicular, foi determinante para o acidente, indicando que o fato poderia ter sido evitado pelo motorista.
O Ministério Público também destacou que a conduta expôs diversas pessoas a risco extremo, inclusive com necessidade de manobras evasivas por parte de vítimas para evitar colisões.
 
A denúncia agora será analisada pelo Poder Judiciário.




■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 7 horas

Mulher de 66 anos é atropelada na faixa de segurança em Três Passos

Vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Caridade; Polícia Civil assumiu a ocorrência

 (Foto: Divulgação/ Rádio Itatiaia)
Acidente Há 7 horas

Marquito, humorista do SBT, sofre acidente e é internado em coma induzido

o artista perdeu o controle e caiu desacordado na via.

 (Foto: Brigada Militar)
Fiscalização Há 7 horas

Operação da Brigada Militar prende dois por extração ilegal de madeira próximo à Terra Indígena do Guarita

Operação da Brigada Militar prende dois por extração ilegal de madeira próximo à Terra Indígena do Guarita

 (Foto: Efetivo 7º BPM)
Prisão Há 7 horas

Brigada Militar prende homem por furto em Tenente Portela.

Durante a revista pessoal, foi localizado valor em dinheiro compatível com os saques realizados

 (Foto: Ascom/3º BPAmb BM)
Segurança Há 1 dia

BM realiza Operação Força Verde em Iraí, Vicente Dutra e Nonoai

Foram retiradas do ambiente aquático 580 metros de rede de pesca e 190 metros de espinheis

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
28° Sensação
0.81 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Educação Há 26 minutos

Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes
Tecnologia Há 40 minutos

Reforma Tributária: Sisloc alerta para a fase de testes
PGE Há 40 minutos

Governo do Estado inicia conciliação para encerrar processo iniciado em 1984 sobre imóveis da Cohab Santa Rita de Guaíba
Esportes Há 40 minutos

Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno
Saúde Há 55 minutos

Rostos e figuras da Antiguidade - Deuses, Guerreiros e Imperadores - Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da Headline TimeLine, 3 de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,03%
Euro
R$ 6,07 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,258,88 -2,62%
Ibovespa
189,856,31 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias