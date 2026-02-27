Motorista que colidiu contra veículos é denunciado por 20 tentativas de homicídio e MP pede R$ 1 milhão em indenização, em Chapecó

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou o motorista envolvido na colisão no dia 30 de janeiro, contra diversos veículos, por 20 tentativas de homicídio e requereu a fixação de R$ 971.370,00 como valor mínimo para reparação dos danos materiais, além de R$ 100 mil para cada vítima.

De acordo com o MPSC, o laudo pericial apontou que a carreta e o semirreboque estavam em mau estado de conservação, com manutenção negligente, sistema de freios inoperante, pneus em condições inadequadas e alterações irregulares na suspensão.

A perícia concluiu que a inoperância do sistema de frenagem, associada à precariedade da manutenção do conjunto veicular, foi determinante para o acidente, indicando que o fato poderia ter sido evitado pelo motorista.

O Ministério Público também destacou que a conduta expôs diversas pessoas a risco extremo, inclusive com necessidade de manobras evasivas por parte de vítimas para evitar colisões.

A denúncia agora será analisada pelo Poder Judiciário.







