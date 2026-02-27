Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Mulher de 66 anos é atropelada na faixa de segurança em Três Passos

Vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Caridade; Polícia Civil assumiu a ocorrência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Alto Uruguai
27/02/2026 às 07h37 Atualizada em 27/02/2026 às 09h16
(Foto: Arte Sistema Província)

A Brigada Militar atendeu, na tarde de quinta-feira (26), uma ocorrência de atropelamento registrada sobre a faixa de pedestres na Avenida Júlio de Castilhos, em Três Passos. O acidente envolveu um veículo Ford Fiesta, conduzido por uma mulher.

A vítima, também do sexo feminino, tem 66 anos e foi atingida enquanto realizava a travessia na área sinalizada para pedestres. Ela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pela equipe do SAMU e, posteriormente, foi levada ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação médica.

De acordo com informações obtidas, a mulher passou por exames, recebeu medicação e, em um primeiro momento, não foram constatadas fraturas.

Em razão de o atropelamento ter ocorrido sobre a faixa de segurança, a Polícia Civil foi acionada, esteve no local e assumiu a ocorrência para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
