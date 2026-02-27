Marquito, humorista do SBT, sofre acidente e é internado em coma induzido

O humorista Marquito, de 65 anos, integrante do elenco do Programa do Ratinho, sofreu um acidente na manhã dessa quarta-feira (25), após ter um mal súbito. No momento, ele pilotava uma motocicleta na região da Vila Gustavo, zona Norte de São Paulo. Segundo informações dadas pelo Leo Dias, o artista perdeu o controle e caiu desacordado na via.

Quando caiu, Marquito acabou atingindo uma moto que era conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido no acidente, o profissional da saúde prestou os primeiros socorros. Ele precisou realizar procedimentos de reanimação ainda no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O humorista foi encaminhado a um hospital particular da região. Ainda de acordo com o portal LeoDias, Marquito chegou ao hospital consciente, mas desorientado. Ele permanece internado e foi colocado em coma induzido como medida preventiva.







