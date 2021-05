Senado fará homenagens a Alysson Paulinelli e aos 20 anos do Dnit

O Senado aprovou nesta quarta-feira (26), em votações simbólicas, requerimentos de uma sessão especial para homenagear o ex-ministro da Agricultura Alysson Paulinelli e de outra para celebrar os 20 anos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Paolinelli

Em seu requerimento de sessão de homenagem a Alysson Paulinelli (RQS 1.542/2021), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) destaca que Alysson Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz deste ano “por suas consideráveis lutas e contribuições na promoção da Revolução Verde no Brasil”. Nascido em 1936, Paolinelli é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras. Foi um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Também foi deputado federal e ministro da Agricultura na década de 1970. Ainda não foi definida a data para a sessão de homenagem.

Dnit

A sessão de homenagem ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit), prevista para 7 de junho, atende a requerimento (RQS 1.539/2021) do senador Wellington Fagundes (PL-MT). Vinculado ao Ministério da Infraestrutura, o Dnit é responsável pela operação e pela manutenção de rodovias, ferrovias e hidrovias sob administração direta da União. O Dnit sucedeu o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), fundado em 1937 com o objetivo de desenvolver o transporte rodoviário no país. Com atuação multimodal, 90% da atuação do Dnit está concentrada na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR), que trata de mais de 65 mil km de rodovias.