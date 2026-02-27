Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar prende homem por furto em Tenente Portela.

Durante a revista pessoal, foi localizado valor em dinheiro compatível com os saques realizados

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7º BPM
27/02/2026 às 07h22
(Foto: Efetivo 7º BPM)

Na tarde desta quinta-feira (26/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 7º BPM, realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de furto no município de Tenente Portela.

A ação teve início após a vítima informar o furto de sua carteira, contendo documentos e valores em espécie, além de comunicar saques realizados em sua conta bancária sem autorização.

De posse das informações e com apoio de imagens obtidas junto à agência bancária, foram realizadas diligências na área central, resultando na abordagem de um suspeito.

Durante a revista pessoal, foi localizado valor em dinheiro compatível com os saques realizados.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.


