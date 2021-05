Pacheco lamenta mortes de servidor do Senado e da ex-presidente do Conselho da Mulher do DF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou nesta quarta-feira (26) duas mortes causadas pela covid-19: a do técnico de informática Conrado Gomes Batista, que trabalhava na Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado (Prodasen) e a da ex-presidente do Conselho da Mulher do Distrito Federal Mirta Fraga. Ela era casada com o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF).

Rodrigo Pacheco ressaltou que Conrado Batista trabalhou por 12 anos no Senado e deixa como lembrança a forma como tratava as pessoas.

— Será lembrado pela forma solícita e atenciosa com que sempre atendeu os senadores, senadoras, servidores e o público em geral desta Casa. Fica aqui a nossa solidariedade aos amigos, à família e aos seus colegas do Prodasen e do Senado Federal.

Mirta Fraga estava internada desde março. Ela e o marido, que também contraiu covid-19, foram internados em UTI, mas ele conseguiu se recuperar no mesmo mês.

— Prestamos a nossa solidariedade à família e aos amigos do ex-deputado federal, meu correligionário Alberto Fraga — disse Pacheco durante a sessão remota desta quarta.