Comissão da Covid-19 debate recursos para oxigenação e intubação de pacientes

A Comissão Temporária Covid-19, que acompanha as ações de combate à pandemia no país, se reúne virtualmente nesta sexta-feira (28), a partir das 10h, para discutir o cenário de escassez de remédios essenciais para intubação de pacientes. Outro tema da audiência será o uso de oxigenação extracorpórea em pessoas afetadas pela doença, inclusive no Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento contará com as presenças de Bruno do Valle Pinheiro, coordenador da comissão científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBTP); de Suzana Lobo, presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib); e de dois representantes de empresas fornecedoras de insumos hospitalares: Walker Lahmann, diretor de Relações Institucionais da Eurofarma, e Renato Alves da Silva, diretor da Hipolabor.

A oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) é uma técnica aplicada em casos mais graves da doença, quando há quadro de falência aguda dos pulmões e do coração. Nela, usa-se mecanismo que retira o sangue do paciente, faz com que ele circule fora do corpo e depois devolve-o à corrente sanguínea. A técnica foi usada no tratamento do ator Paulo Gustavo, que faleceu vítima da covid-19 no início do mês.

Ainda um terceiro tema que deve ser explorado na audiência é o estado do programa de imunização do país. Para isso, a comissão receberá Vagner Nogueira, vice-presidente comercial da União Química, que é a empresa representante da vacina russa Sputnik V. O imunizante ainda não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.