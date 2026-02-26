Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
BM realiza Operação Força Verde em Iraí, Vicente Dutra e Nonoai

Foram retiradas do ambiente aquático 580 metros de rede de pesca e 190 metros de espinheis

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Ascom/3º BPAmb BM
26/02/2026 às 11h17
BM realiza Operação Força Verde em Iraí, Vicente Dutra e Nonoai
(Foto: Ascom/3º BPAmb BM)

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb BM), realizou, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a Operação Força Verde, com o objetivo de fiscalizar e combater a pesca ilegal nos rios e barragens do interior do Rio Grande do Sul.

A bordo de embarcações e motos aquáticas, as equipes atuaram de forma qualificada no ambiente aquático, identificando pontos utilizados como “locais pesqueiros”, abordando barcos e veículos nas estradas de acesso a rios e barragens, e protegendo a fauna aquática com a retirada de petrechos inseridos ilegalmente nas águas.

No município de Iraí, os policiais militares, juntamente com os Bombeiros Militares, navegaram no Rio Uruguai e retiraram do ambiente aquático 120 metros de espinheis, 450 metros de redes de pesca, 50 anzóis de galhos e 80 “boias-loucas”.

Em Vicente Dutra, durante a abordagem a uma embarcação, a equipe do 3º BPAmb flagrou um Rifle, calibre .22, municiado e com silenciador. O homem que estava no barco não apresentou documentação referente à arma e recebeu voz de prisão. O sujeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen. A arma foi apreendida e entregue na DP.

No município de Nonoai, os policiais militares retiraram do Rio Uruguai 130 metros de redes de pesca e 70 metros de espinheis, inseridos ilegalmente no leito do Rio.

Operação também foi realizada em Severiano de Almeida, Marcelino Ramos e Quinze de Novembro

Também no Rio Uruguai, na altura dos municípios de Severiano de Almeida e Marcelino Ramos, a equipe do 3º BPAmb localizou 170 metros de redes de pesca armados no ambiente aquático.

Na Barragem do Passo Real, no município de Quinze de Novembro, foram localizados 600 metros de redes de pesca, que estavam inseridos nas águas.

A ação resultou na apreensão de 1.350 metros de redes de pesca, 190 metros de espinheis e 80 “boias-loucas”.



