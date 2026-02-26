Brigada Militar apreende simulacro de arma de fogo e placas balísticas em Ijuí

Na quarta-feira (25/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, apreendeu um simulacro de arma de fogo e um par de placas balísticas no bairro São José, em Ijuí.

Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais de que um indivíduo, com nacionalidade estrangeira estaria ostentando nas redes sociais um colete balístico e uma arma de fogo.

De posse das informações os policiais deslocaram até a residência do individuo, efetuaram contato com o pai do suspeito o qual informou que seu filho não estava em casa no momento, contribuindo com a equipe policial o pai do suspeito então entregou os materiais aos policiais, sendo constatado se tratar de um simulacro de arma de fogo e um par de placas balísticas com capa de colete.

Diante dos fatos, foi apreendido o material, e apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí juntamente com a testemunha do fato, onde foi lavrado o Registro, sendo que durante o registro o suspeito compareceu na Delegacia para esclarecimentos dos fatos.