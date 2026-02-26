Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar apreende simulacro de arma de fogo e placas balísticas em Ijuí

Diante dos fatos, foi apreendido o material, e apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí juntamente com a testemunha do fato

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com. Soc. 29º BPM
26/02/2026 às 07h35
Brigada Militar apreende simulacro de arma de fogo e placas balísticas em Ijuí
(Foto: ROCAM/29º BPM)
Na quarta-feira (25/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, apreendeu um simulacro de arma de fogo e um par de placas balísticas no bairro São José, em Ijuí.
Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais de que um indivíduo, com nacionalidade estrangeira estaria ostentando nas redes sociais um colete balístico e uma arma de fogo.
De posse das informações os policiais deslocaram até a residência do individuo, efetuaram contato com o pai do suspeito o qual informou que seu filho não estava em casa no momento, contribuindo com a equipe policial o pai do suspeito então entregou os materiais aos policiais, sendo constatado se tratar de um simulacro de arma de fogo e um par de placas balísticas com capa de colete.
Diante dos fatos, foi apreendido o material, e apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí juntamente com a testemunha do fato, onde foi lavrado o Registro, sendo que durante o registro o suspeito compareceu na Delegacia para esclarecimentos dos fatos.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Redes Sociais
Acidente Há 17 horas

Tenente Portela se despede do empresário Zeca Hanauer

Apesar dos esforços das equipes de resgate, o quadro de saúde do empresário se agravou durante o trajeto.

 (Foto: Prefeitura de Carazinho / Divulgação)
Golpe Há 1 dia

Golpistas se passam por policiais para extorquir servidores da saúde em Carazinho

A estratégia, segundo a Brigada Militar, é criar medo e senso de urgência para forçar a vítima a pagar rapidamente, sem checar a veracidade das informações.

 CNH (Foto: Detran / divulgação)
CNH 2026 Há 2 dias

CNH 2026: como funciona o limite de 20, 30 ou 40 pontos e quando a carteira pode ser suspensa

Suspensão de CNH depende do peso e dos períodos de outras infrações já cometidas; entenda

 Foto: EBC
IPVA 2026 Há 2 dias

Pagamento do IPVA com até 21% de desconto encerra nesta sexta no Rio Grande do Sul

Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei, têm de pagar o imposto.

 (Foto: Geração / IA)
Ação Policial Há 2 dias

Brigada Militar prende mulher por tráfico em Redentora

Operação resultou na apreensão de droga, dinheiro e materiais usados para fracionamento

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
23° Sensação
2.25 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova regras para atendimento de pessoas com deficiência em concursos públicos
Obras Há 11 minutos

Investimentos do governo Eduardo Leite ampliam restauração de escolas históricas em várias regiões do Estado
Economia Há 26 minutos

Inflação do aluguel cai 0,73% em fevereiro
Tradição Gaúcha Há 1 hora

MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista
Câmara Há 1 hora

Proposta pune quem pega bem alheio para uso temporário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,09%
Euro
R$ 6,06 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,903,88 -1,43%
Ibovespa
191,247,45 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias