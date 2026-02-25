Tenente Portela se despede do empresário Zeca Hanauer

TENENTE PORTELA – A tarde desta quarta-feira, 25 de fevereiro, foi marcada por luto e consternação na região com a notícia do falecimento do empresário José Inácio Hanauer, conhecido carinhosamente como Zeca Hanauer. Nome de destaque no cenário econômico local, Zeca foi vítima de um trágico acidente equestre.

O Acidente

De acordo com informações colhidas junto a familiares e amigos próximos, o empresário estava montando um cavalo quando o animal acabou sofrendo uma queda, atingindo-o diretamente.

O impacto severo causou uma parada cardíaca ainda no local do acidente. Equipes do SAMU foram acionadas prontamente e realizaram os primeiros atendimentos, encaminhando-o com urgência ao Hospital Santo Antônio.

Atendimento e Constatação do Óbito

Apesar dos esforços das equipes de resgate, o quadro de saúde do empresário se agravou durante o trajeto. Ao dar entrada na unidade hospitalar, Zeca sofreu uma segunda parada cardíaca. A equipe médica tentou manobras de reanimação, mas o empresário infelizmente não resistiu e veio a óbito.

Legado na Comunidade

Zeca Hanauer era uma figura de grande influência e carisma em Tenente Portela. Sua atuação no setor empresarial ajudou a moldar o desenvolvimento da cidade, sendo reconhecido não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também pelo envolvimento com a comunidade e pela paixão pela vida campeira.

"Uma perda irreparável para o empreendedorismo regional e para todos que conheciam sua trajetória", lamentou um amigo da família.

Até o fechamento desta edição, as informações sobre o velório e o sepultamento ainda não haviam sido divulgadas oficialmente pela família.