Golpistas se passam por policiais para extorquir servidores da saúde em Carazinho

Servidores de unidades de saúde de Carazinho, no norte do Estado, foram alvo de golpes telefônicos na tarde de segunda-feira (23). Os criminosos se passaram por policiais militares para intimidar funcionários e exigir transferências via Pix.

A ocorrência foi registrada como estelionato. Pelo menos quatro unidades receberam ligações e, em um dos casos, uma servidora chegou a realizar um pagamento de R$ 200 após as ameaças.

De acordo com a Brigada Militar, os criminosos se identificavam inicialmente como policiais militares. Depois, desfaziam a situação e informavam que faziam parte de uma quadrilha, ameaçando os profissionais de que, se o valor não fosse enviado, as unidades seriam invadidas.