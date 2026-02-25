Golpistas se passam por policiais para extorquir servidores da saúde em Carazinho

Servidores de unidades de saúde de Carazinho, no norte do Estado, foram alvo de golpes telefônicos na tarde de segunda-feira (23). Os criminosos se passaram por policiais militares para intimidar funcionários e exigir transferências via Pix.
A ocorrência foi registrada como estelionato. Pelo menos quatro unidades receberam ligações e, em um dos casos, uma servidora chegou a realizar um pagamento de R$ 200 após as ameaças.
De acordo com a Brigada Militar, os criminosos se identificavam inicialmente como policiais militares. Depois, desfaziam a situação e informavam que faziam parte de uma quadrilha, ameaçando os profissionais de que, se o valor não fosse enviado, as unidades seriam invadidas.
A estratégia, segundo a Brigada Militar, é criar medo e senso de urgência para forçar a vítima a pagar rapidamente, sem checar a veracidade das informações.
A Brigada Militar reforça que não solicita dinheiro, transferências ou qualquer pagamento para prestação de serviços ou para evitar supostas ações criminosas.
Em casos semelhantes, a recomendação é:
A corporação orienta ainda que os casos sejam comunicados às coordenações das unidades e registrados em boletim de ocorrência.
