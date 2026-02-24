Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caso Itumbiara: Defensoria de GO move ação contra 10 veículos de mídia

Órgão alega que mulher foi exposta a linchamento virtual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 20h57

A Defensoria Pública de Goiás entrou com uma ação judicial contra 10 veículos de imprensa brasileiros para pedir a retirada de postagens (publicações e comentários) a respeito do episódio em Itumbiara (GO), em que uma mãe, Sara Araújo, teve os filhos assassinados pelo ex-marido.

Por intermédio do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, o órgão ainda pediu aos veículos indenização por danos morais coletivos no valor total de R$ 1 milhão e ainda retratação. O caso está em trâmite na 31ª Vara Cível de Goiânia e aguarda julgamento.

“Linchamento virtual”

O núcleo especializado da defensoria apontou que comentários e publicações transferiam o foco da brutalidade do agressor para a conduta moral da mulher. Isso, no entender do órgão, expôs Sara a um linchamento virtual em seu momento de maior vulnerabilidade na vida.

Para a defensoria, os veículos mantiveram-se “inertes diante do discurso de ódio inflamado nos seus próprios sites ou perfis das redes sociais”.

Outra alegação é que “alguns” dos veículos de mídia “chegaram a publicar ataques diretos à mulher, expondo vídeos e imagens de sua intimidade, na intenção de justificar o cometimento do crime”.

Revitimização

Assim, o objetivo da ação seria o de frear a revitimização da mãe.

“Foi requerida a retirada das publicações e responsabilização daqueles que mantiveram estes conteúdos em suas páginas sem que houvesse a devida moderação”, alegou a Defensoria Pública em nota.

A defensoria afirmou ainda que não atua como representante da vítima, mas “como protetor dos interesses dos necessitados em geral”. O pagamento dos valores por danos morais coletivos seria revertido a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais.

A ação é dirigida aos seguintes veículos de comunicação: CNN Brasil, Unigraf Unidas Gráficas e Editora Ltda, Globo Comunicação e Participações S/A, Mais Goiás Comunicação Marketing e Internet Ltda, Metrópoles Mídia e Comunicação S/A, Rádio e Televisão Record S/A, Televisão Goya Ltda, Televisão Anhanguera S/A, TV Serra Dourada Ltda e Opção Noticias Ltda.

Consultada sobre a ação da Defensoria Pública de Goiás, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) preferiu não se manifestar sobre o caso. A Agência Brasil está aberta para as manifestações dos veículos acionados pela defensoria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Eusébio Gomes/TV Brasil
Justiça Há 32 minutos

PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF

Polícia Civil do Rio disponibilizou 945 arquivos em nuvem
Justiça Há 59 minutos

Desembargador vai assumir vaga de ministro afastado pelo STJ

Marco Buzzi foi alvo de duas denúncias de importunação sexual

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

STF encerra 1º dia de julgamento de réus pelo assassinato de Marielle

Sessão será retomada nesta quarta-feira às 9h

 © MPMG
Justiça Há 2 horas

MP recorre de absolvição de homem por estupro de menor em Minas

Decisão da segunda instância provocou muita repercussão negativa

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penal

Ex-deputado terá prazo de 15 dias para entregar defesa no processo

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
22° Sensação
1.08 km/h Vento
95% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Geral Há 32 minutos

Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
Justiça Há 32 minutos

PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
Geral Há 32 minutos

Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
Aniversário Há 32 minutos

Derrubadas celebra no mês de março seus 34 anos de emancipação político-administrativa
Câmara Há 59 minutos

Relatório apresenta 95 propostas relacionadas ao combate à violência contra as mulheres

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,237,35 +0,19%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias