Pagamento do IPVA com até 21% de desconto encerra nesta sexta no Rio Grande do Sul

Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei, têm de pagar o imposto.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
24/02/2026 às 16h43
Pagamento do IPVA com até 21% de desconto encerra nesta sexta no Rio Grande do Sul
Foto: EBC

Esta é a última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto no Rio Grande do Sul. Proprietários de veículos têm até a sexta-feira (27), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.

O abatimento oferecido pela secretaria estadual da Fazenda (Sefaz) pela antecipação é de 2% para o mês de fevereiro. No entanto, a redução fica ainda maior quando são somados os benefícios de Bom Motorista e de Bom Cidadão – podendo chegar a 21,6% com o atingimento do máximo em cada modalidade.

O Bom Motorista é voltado a condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos. Para os que não tiveram registro de multa entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025 (três anos), a redução é de 15%. A partir de 1º de novembro de 2023 (dois anos), o desconto é de 10%, e, depois de 1º de novembro de 2024 (um ano), o benefício é de 5%.

Já o Bom Cidadão está diretamente relacionado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): é preciso que a pessoa esteja inscrita e solicite a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras para ser beneficiada. O desconto máximo é 5% para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para quem somar entre 51 e 99 documentos fiscais registrados.

Em março, o desconto pela antecipação passa a ser de 1% para quem pagar até o dia 31. Contabilizando as vantagens de Bom Motorista e Bom Cidadão, a redução pode chegar a 20,8%. Assim como tem sido feito nos últimos anos, não há mais calendário de vencimento por placas. Dessa forma, todos os proprietários de veículos devem quitar o tributo até 30 de abril.

O IPVA 2026 também ofereceu a opção de parcelamento, mas a adesão só podia ser feita até janeiro. Quem escolheu essa modalidade deve gerar um novo código para pagamento todos os meses. São seis parcelas, com a última vencendo no mês de junho.

Serviço

* Quem paga?
Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei.

* Quais são as alíquotas do IPVA no RS?
De 3% para automóveis e camionetas, de 2% para motocicletas e de 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

* Como pagar?
Pelo site www.ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS, que exigem login gov.br com selo prata ou ouro. Outra opção é apresentar o código Renavam e a placa do carro na rede credenciada: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) ou lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 locais. É preciso observar os horários de cada instituição.

* É possível pagar outras pendências?
A taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito podem ser quitadas nos mesmos canais. O pagamento desses débitos é necessário para o licenciamento. Também é possível colocar em dia débitos de IPVA de anos anteriores.

* Como evitar golpes?
Além da autenticação com o login gov.br, fique atento(a) ao fato de que a Sefaz não envia links ou boletos de cobrança. Quem optar pelo Pix deve conferir os dados de pagamento:

  • Nome: Ipva Sefaz/RS
    * CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81
    * Instituição: Banco do Estado do RS S.A.
    * Endereço: Av. Mauá, 1155, Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030-080
  •  
