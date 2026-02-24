Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público

Ministro explicou que já há estudos em curso para calcular impactos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 13h08

O ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou nesta terça-feira (24) que o governo federal segue estudando a viabilidade de implementar a chamada Tarifa Zero no transporte público, em todo o Brasil.

Segundo o ministro, a medida pode ser uma resposta à crise enfrentada pela maioria dos sistemas de transporte público do país, baseado em um modelo segundo o qual usuários e Poder Público, juntos, pagam às empresas de ônibus uma tarifa capaz de cobrir os custos operacionais e a margem de lucro previsto.

“Já temos debatido e discutido diversas soluções para esse tema, para que a gente possa fazer uma discussão nacional e chegar a um entendimento e, com isso, melhorar o transporte público nas nossas cidades”, disse Filho.

Ele participou esta manhã, do programa Bom Dia, Ministro – uma co-produção entre a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e o Canal Gov, transmitida pelos canais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Segundo o ministro, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Fazenda está elaborando um estudo de viabilidade econômica a fim de identificar possibilidades de mudanças no sistema de transporte público, que, local e regionalmente, são de responsabilidade de prefeituras e governos estaduais.

“E se vamos [avaliar a implementação] de tarifa zero, temos que saber de onde vão sair os recursos [financeiros públicos] para isso; qual o tamanho dessa despesa”, acrescentou Filho, admitindo que qualquer eventual proposta terá que ser discutida com municípios e estados.

“O certo é que o modelo que está posto, no qual o cidadão tem que pagar por toda a tarifa [nos casos em que o sistema não recebe subsídio público], está falido. Este modelo não funciona mais. E não só no Brasil, no mundo”, assegurou o ministro, insistindo na necessidade de aguardar pelo estudo a cargo do Ministério da Fazenda para prosseguir com o debate.

Em outubro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , comentou que a equipe econômica já estava realizando “um estudo abrangente do setor de transporte público” para avaliar a possibilidade de implementar a tarifa zero – já adotado, na ocasião, em 136 cidades brasileiras, a maioria, de pequeno e médio porte.

“Sabemos que o transporte público no Brasil, sobretudo o urbano, é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor, a pedido do presidente. Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor", disse Haddad, na época.

Comissão

No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência na análise do Projeto de Lei nº 3278/21, que institui o marco legal do transporte público coletivo urbano, criando uma rede única e integrada de transporte público coletivo, envolvendo União, estados e municípios.

Já aprovado no Senado, o projeto está pronto para ser votado no Plenário da Câmara, sem a necessidade de passar pelo aval das comissões permanentes da Casa.

Entre as inovações previstas, além da gestão compartilhada entre entes públicos, está a possibilidade de destinação de recursos orçamentários para cobrir custos de gratuidade e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética.

Segundo o relator da proposta na Câmara, o deputado federal José Priante (PMDB-PA), a proposta prevê que as tarifas cobradas dos passageiros sejam separadas da remuneração paga às empresas de ônibus, que terão que cumprir metas de desempenho e de qualidade – evitando, com isso, que os usuários tenham que arcar com custos não diretamente relacionados à prestação do serviço.

* Com informações da Agência Câmara

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 37 minutos

Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026

Déficit foi de US$ 8,4 bilhões neste ano, contra US$ 9,809 bi em 2025

 Supera
Economia Há 1 hora

Menopausa afeta o cérebro, memória e emoções

Com cerca de 30 milhões de brasileiras vivendo o climatério, especialistas alertam para mudanças cognitivas e emocionais associadas à transição hor...

 Barbieri do Brasil
Economia Há 19 horas

Cresce adoção de steel frame em residências de verão

Sistema construtivo tem sido aplicado em projetos que incorporam critérios de desempenho térmico, eficiência energética e racionalização de process...

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS; veja quem recebe

Pagamentos são para ações sem chance de recurso

 Contemar Ambiental
Economia Há 19 horas

Contentores para resíduos auxiliam na prevenção da dengue

O Brasil enfrenta altos índices de dengue em 2025, com mais de 1 milhão de casos prováveis e 681 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Além do imp...

Tenente Portela, RS
27°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
28° Sensação
3.12 km/h Vento
65% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Acordo Mercosul-União Europeia segue para o Plenário da Câmara
Geral Há 1 minuto

Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
Economia Há 1 minuto

Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
Direitos Humanos Há 1 minuto

Justiça adia para 13 de abril júri do caso Mãe Bernadete
Economia Há 36 minutos

Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,27%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,940,57 -1,04%
Ibovespa
191,049,70 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias