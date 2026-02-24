Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Brigada Militar prende mulher por tráfico em Redentora

Operação resultou na apreensão de droga, dinheiro e materiais usados para fracionamento

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7° BPM
24/02/2026 às 09h18 Atualizada em 24/02/2026 às 09h43
Brigada Militar prende mulher por tráfico em Redentora
(Foto: Geração / IA)

Uma mulher foi presa no fim da tarde de segunda-feira (23/02) durante uma operação realizada pela Brigada Militar, por meio de equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar, no município de Redentora.

Conforme informações divulgadas, a abordagem resultou na apreensão de uma quantidade de cocaína, além de itens geralmente utilizados para embalar e dividir substâncias ilícitas, como plástico filme, papel laminado e invólucros plásticos.

Também foram recolhidos uma balança de precisão, folhas de cheque, determinada quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares. A suspeita foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.

 

 

DENGUE
