Brigada Militar prende mulher por tráfico em Redentora

Uma mulher foi presa no fim da tarde de segunda-feira (23/02) durante uma operação realizada pela Brigada Militar, por meio de equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar, no município de Redentora.

Conforme informações divulgadas, a abordagem resultou na apreensão de uma quantidade de cocaína, além de itens geralmente utilizados para embalar e dividir substâncias ilícitas, como plástico filme, papel laminado e invólucros plásticos.

Também foram recolhidos uma balança de precisão, folhas de cheque, determinada quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares. A suspeita foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp