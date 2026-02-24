Caminhão é destruído por incêndio na BR-468 em Coronel Bicaco

Um sinistro envolvendo um veículo de transporte de cargas foi registrado na tarde de segunda-feira (23) na ERS-468, nas imediações de uma propriedade rural conhecida na região, em Coronel Bicaco.

Conforme relatos iniciais, o caminhão seguia em direção ao município quando, por razões ainda não esclarecidas, iniciou um foco de incêndio. O fogo se alastrou de forma acelerada, comprometendo toda a estrutura do automóvel.

Apesar da gravidade da situação e da grande quantidade de fumaça que podia ser vista a distância, não houve registro de feridos. Os prejuízos foram exclusivamente materiais.

As causas do incidente serão investigadas para determinar o que originou as chamas. O atendimento da ocorrência foi realizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que controlou o tráfego e adotou as providências necessárias no local.

