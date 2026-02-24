Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

No fim da tarde de segunda-feira (23/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Penha, em Ijuí.

Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais, que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta para comercializar entorpecentes por meio de tele-entrega.

Em averiguação, o suspeito com as características informadas foi localizado no bairro penha, foi abordado em via pública, com ele foi localizado três porções de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, a motocicleta removida ao guincho e posterior o mesmo conduzido à UPA para exames de rotina e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante.