Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí

a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Penha, em Ijuí.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com. Soc. 29º BPM
24/02/2026 às 07h49 Atualizada em 24/02/2026 às 07h54
Brigada Militar prende homem por Tráfico de Entorpecentes em Ijuí
(Foto: Força Tática e Rocam/29º BPM)
No fim da tarde de segunda-feira (23/02), a Brigada Militar, por meio do 29º BPM, prendeu um homem por tráfico de entorpecentes, no bairro Penha, em Ijuí.
Durante o Policiamento Ostensivo, os Policiais Militares receberam informações pontuais, que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta para comercializar entorpecentes por meio de tele-entrega.
Em averiguação, o suspeito com as características informadas foi localizado no bairro penha, foi abordado em via pública, com ele foi localizado três porções de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, a motocicleta removida ao guincho e posterior o mesmo conduzido à UPA para exames de rotina e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, onde foi lavrado o flagrante.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Incêndio Rodoviário Há 55 minutos

Caminhão é destruído por incêndio na BR-468 em Coronel Bicaco

Veículo de carga foi tomado pelo fogo às margens da estrada; não houve vítimas.

 (Foto: Reprodução Redes Sociais)
Trânsito Há 2 horas

Acidente entre carro e motocicleta deixa um ferido em Erval Seco

O fato ocorreu na Avenida Capitão Balbino, na esquina do Mercado e Açougue Schaffer.

 Foto: Divulgação Redes Sociais
Desaparecimento Há 17 horas

Mulher sofre acidente, fica desaparecida e é encontrada ferida no interior de Iporã do Oeste

Ela apresentava ferimento na cabeça, suspeita de fratura no braço esquerdo, hematomas e escoriações pelo corpo.

 Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias
Homicídio Há 18 horas

Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí

Após o crime, a autora teria tentado tirar a própria vida.

 (Foto: Divulgação/Brigada Militar)
Prisão Há 22 horas

Homem é preso por furto de veículo em Frederico Westphalen

Ação rápida da Brigada Militar resultou na recuperação de um VW Santana e na prisão em flagrante do suspeito

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
23° Sensação
1.46 km/h Vento
96% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Danos Climáticos Há 3 minutos

Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões
Geral Há 6 minutos

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa
Câmara Há 26 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouve ministros nesta terça; participe
Incêndio Rodoviário Há 41 minutos

Caminhão é destruído por incêndio na BR-468 em Coronel Bicaco
Geral Há 42 minutos

Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,917,99 -2,07%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias