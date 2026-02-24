Acidente entre carro e motocicleta deixa um ferido em Erval Seco

O jovem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi socorrido pela ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Erval Seco. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Hospital de Caridade para avaliação médica. O condutor da pampa não sofreu ferimentos. As causas do acidente são desconhecidas.

Conforme relatos de populares que presenciaram o fato, o acidente envolveu uma pampa e uma motocicleta. Com o impacto, o motociclista acabou ficando ferido.

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta segunda-feira, 23, no município de Erval Seco. O fato ocorreu na Avenida Capitão Balbino, na esquina do Mercado e Açougue Schaffer.

