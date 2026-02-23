Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master

Ministro do STF assumiu relatoria após saída de Dias Toffoli

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 21h22
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se reuniu nesta segunda-feira (23) com integrantes da Polícia Federal (PF) para tomar conhecimento das investigações que envolvem o Banco Master.

Durante a reunião, o ministro recebeu um relatório sobre o andamento da apuração.

O encontro representa a segunda reunião de Mendonça com a PF após Dias Toffoli pedir para deixar a relatoria do caso . O primeiro foi realizado no dia 13 deste mês .

A saída de Toffoli foi decidida durante reunião, realizada no dia 12 de fevereiro , na qual os ministros da Corte foram informados de que há menções ao nome do ministro em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão da PF.

Investigação

Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB), instituição pública ligada ao governo do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
