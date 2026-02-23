Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Cresce adoção de steel frame em residências de verão

Sistema construtivo tem sido aplicado em projetos que incorporam critérios de desempenho térmico, eficiência energética e racionalização de process...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 18h37
Cresce adoção de steel frame em residências de verão
Barbieri do Brasil

O aumento das temperaturas tem impactado o desempenho das edificações, com reflexos no consumo de energia e na maior utilização de sistemas artificiais de climatização, conforme aponta estudo do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações.

Nesse contexto, o sistema construtivo Steel Frame passa a ser adotado em projetos residenciais, comerciais e institucionais como alternativa para o tratamento de desempenho térmico, eficiência energética e critérios de sustentabilidade.

Desde a fase de concepção, o sistema permite a definição de uma envoltória térmica contínua, com controle de pontes térmicas e isolamento em relação ao calor externo, favorecendo maior estabilidade térmica nos ambientes internos, inclusive em períodos de maior intensidade térmica.

"O Steel Frame permite tratar a eficiência energética ainda na etapa de projeto. Não se trata apenas de velocidade construtiva, mas de desempenho térmico, conforto ambiental e redução do consumo de energia ao longo da vida útil da edificação", afirma André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil.

Segundo Rossi, o sistema viabiliza a combinação de diferentes materiais isolantes, compatíveis com as condições climáticas regionais, ampliando as possibilidades técnicas de especificação dos projetos. "Cada região apresenta características térmicas próprias, e o Steel Frame permite soluções ajustadas a essas condições, considerando eficiência térmica, conforto e desempenho acústico", explica.

Além dos aspectos térmicos, o modelo de construção a seco influencia a organização dos processos construtivos no período de verão. O sistema permite redução de prazos de obra, menor interferência climática e maior previsibilidade de cronogramas, mesmo em condições de altas temperaturas.

"A industrialização do processo construtivo permite maior controle operacional, redução de desperdícios e organização dos fluxos de produção", complementa Rossi.

A articulação entre eficiência energética, uso racional de recursos e desempenho ambiental insere o Steel Frame no debate sobre os novos modelos construtivos adotados pelo setor da construção civil.

"Hoje, a eficiência envolve decisões técnicas, econômicas e ambientais. Custos de energia, exigências regulatórias e critérios de desempenho têm influenciado a escolha de sistemas construtivos no Brasil", conclui o executivo.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como empresa de capital nacional, a partir da experiência da Barbieri Argentina, empresa familiar criada em 1953, fabricante de perfis de aço galvanizado para drywall e estruturas destinadas a sistemas de light steel framing. A Barbieri do Brasil opera com tecnologias de origem internacional, segue padrões técnicos de produção e controle e mantém distribuição em todo o território nacional. A empresa também realiza operações de exportação para Bolívia, Paraguai, Uruguai e países da América Central.

