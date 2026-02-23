Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Contentores para resíduos auxiliam na prevenção da dengue

O Brasil enfrenta altos índices de dengue em 2025, com mais de 1 milhão de casos prováveis e 681 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. Além do imp...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 18h04
Contemar Ambiental

O Brasil continua enfrentando elevados índices de casos de dengue, mesmo com evolução e intensificação das ações de controle. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de casos prováveis da doença em 2025, com 681 óbitos confirmados e centenas de mortes ainda sob investigação.

Além disso, de acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde, os custos estimados ao sistema público de saúde com internações por dengue e chikungunya entre 2015-2024 chegaram a cerca de R$ 1,2 bilhão.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais importante investir em medidas concretas de prevenção, e um dos aliados na luta contra o vetor da dengue é o uso adequado de contêineres de lixo.

Os contêineres tradicionais, quando bem utilizados, oferecem duas vantagens importantes: vedação eficaz que impede a entrada dos mosquitos adultos e estrutura que evita o acúmulo de água da chuva, condição fundamental para que o Aedes aegypti prolifere. No ambiente urbano, eliminar focos de água parada é uma das prioridades listadas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com Maiara Cantanhede, supervisora de projetos da Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização no Brasil, a conscientização da população e dos gestores é fundamental para que a conteinerização cumpra seu papel na prevenção da dengue.

"É essencial manter o contêiner sempre com a tampa fechada, evitar que a chuva entre e garantir que o volume de resíduos não cause transbordamentos ou obstruções que gerem pontos de acúmulo de água. Além disso, a adoção de sistemas de coleta regulares auxilia na remoção frequente de resíduos e, consequentemente, na redução de ambientes propícios ao mosquito", explica Maiara.

Segundo ela, entre os benefícios adicionais do uso correto de contêineres de lixo estão:

  • Redução do lixo espalhado nas vias, diminuindo locais onde a água pode se acumular e virar criadouro;
  • Menor risco de entupimento de tubulações e drenagens, o que também evita poças de água após chuvas;
  • Facilidade de inspeção por equipes de vigilância, já que contêineres padronizados permitem ações mais sistemáticas.

Medidas recomendadas para prevenção da dengue:

  1. Eliminar ou cobrir recipientes que possam acumular água — inclusive depósitos domésticos, vasos, pneus e latas.
  2. Verificar calhas, lajes e ralos externos, limpando-os regularmente para evitar água parada.
  3. Utilizar repelente ou telas de proteção em áreas com alto risco de transmissão, embora essas medidas não substituam a eliminação dos focos.
  4. Garantir que os contêineres de lixo estejam sempre fechados, bem mantidos e com drenagem adequada, evitando o acúmulo de água da chuva e o acesso de insetos.

A participação ativa da população, aliada ao investimento em infraestrutura de resíduos e sistemas de gestão ambiental urbanos, pode ajudar a reduzir significativamente a incidência da dengue, sobretudo nas regiões mais afetadas, como a Região Sudeste, que concentra grande parte dos casos registrados em 2025. Essa abordagem está alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que indicam que o manejo adequado de resíduos sólidos, a eliminação de focos de água parada e a conscientização comunitária são estratégias essenciais para interromper o ciclo de reprodução do Aedes aegypti e prevenir surtos da doença.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Barbieri do Brasil
