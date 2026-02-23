Mulher sofre acidente, fica desaparecida e é encontrada ferida no interior de Iporã do Oeste

Uma mulher foi encontrada ferida após passar a noite em uma área de mata no interior de Iporã do Oeste.Ela havia sofrido uma queda de motocicleta na linha Barra Grande e ficou desaparecida por cerca de 22 horas.
A vítima foi localizada por volta das 12h10 desta segunda-feira (23). Um familiar relatou que o gerente da empresa onde ela trabalha encontrou um capacete às margens da estrada e, mais adiante, a motocicleta.
Ao chamarem pela mulher, ela respondeu e foi localizada a cerca de 50 metros da via, no interior da mata. A equipe da ASU-300, do Corpo de Bombeiros de Mondaí, precisou acessar área de difícil acesso para o resgate.
A mulher estava consciente e orientada, relatando que o acidente ocorreu no dia anterior. Ela apresentava ferimento na cabeça, suspeita de fratura no braço esquerdo, hematomas e escoriações pelo corpo.
Após os primeiros socorros, foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp