Mulher sofre acidente, fica desaparecida e é encontrada ferida no interior de Iporã do Oeste

Ela apresentava ferimento na cabeça, suspeita de fratura no braço esquerdo, hematomas e escoriações pelo corpo.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações Fonte: Agência Impacto
23/02/2026 às 16h20
Mulher sofre acidente, fica desaparecida e é encontrada ferida no interior de Iporã do Oeste
Foto: Divulgação Redes Sociais

Uma mulher foi encontrada ferida após passar a noite em uma área de mata no interior de Iporã do Oeste.Ela havia sofrido uma queda de motocicleta na linha Barra Grande e ficou desaparecida por cerca de 22 horas.

A vítima foi localizada por volta das 12h10 desta segunda-feira (23). Um familiar relatou que o gerente da empresa onde ela trabalha encontrou um capacete às margens da estrada e, mais adiante, a motocicleta.

Ao chamarem pela mulher, ela respondeu e foi localizada a cerca de 50 metros da via, no interior da mata. A equipe da ASU-300, do Corpo de Bombeiros de Mondaí, precisou acessar área de difícil acesso para o resgate.

A mulher estava consciente e orientada, relatando que o acidente ocorreu no dia anterior. Ela apresentava ferimento na cabeça, suspeita de fratura no braço esquerdo, hematomas e escoriações pelo corpo.

Após os primeiros socorros, foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

