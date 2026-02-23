Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí

Uma mulher morreu após ser ferida com golpes de arma branca no começo da tarde desta segunda-feira (23), na rua São Francisco, no bairro São Geraldo, em Ijuí.

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência envolveu um casal de mulheres que teria se desentendido. Durante a briga, uma delas atingiu a outra com golpes de faca. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, a autora teria tentado tirar a própria vida. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Clínicas de Ijuí para atendimento médico.

A Brigada Militar atendeu inicialmente a ocorrência e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que assumiram os procedimentos legais e a investigação do caso.

