Homem é preso por furto de veículo em Frederico Westphalen

Um homem de 25 anos foi preso na manhã deste domingo, 22 de fevereiro, pelo crime de furto de veículo, em Frederico Westphalen. A prisão foi efetuada após rápida atuação da Brigada Militar.

De acordo com as informações, o suspeito furtou um automóvel VW Santana no município. Após o crime, a guarnição iniciou diligências e conseguiu localizar e recuperar o veículo em curto espaço de tempo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o registro da ocorrência e adotadas as demais providências legais cabíveis.