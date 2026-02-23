Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

Diante dos fatos, o material foi apreendido e o indivíduo preso, encaminhado até a Delegacia de Polícia e posteriormente ao sistema prisional.

Durante a ação, foram localizadas 40 pedras, mais duas porções grande de crack (pesando aproximadamente 152 gramas), uma balança de precisão, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

Na noite de domingo (22/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares da Força Tática do 7º BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam um homem por tráfico de drogas em Três Passos.

