Carro é destruído pelo fogo nas proximidades da ponte do Rio Guarita em Tenente Portela

o veículo estava estacionado no acostamento e não havia ocupantes no local.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Bombeiros Voluntários de Tenente Portela
23/02/2026 às 09h08
Carro é destruído pelo fogo nas proximidades da ponte do Rio Guarita em Tenente Portela
(Foto: Reprodução / Bombeiros Voluntários)

Um automóvel foi consumido pelas chamas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, por volta das 5h29min, nas imediações da ponte sobre o Rio Guarita, na região de divisa com o município de Palmitinho.

Quando a guarnição dos Bombeiros Voluntários chegou ao ponto indicado, o veículo estava estacionado no acostamento e não havia ocupantes no local. O chamado partiu do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, que solicitou apoio para a ocorrência.

Os socorristas atuaram rapidamente para conter o fogo, realizando o rescaldo e adotando medidas de segurança para evitar novos focos e garantir a liberação segura da área. As causas do incêndio não foram informadas.

 

 

