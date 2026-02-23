Brigada Militar apreende drogas e prende homem em Crissiumal.
Por: Andre EberhardtFonte: Comunicação Social 7º BPM
23/02/2026 às 07h24
Na manhã deste domingo (22/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 7º BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas em Crissiumal.
Durante a ação, foram apreendidas três porções de maconha, pesando aproximadamente 400 gramas.
