Brigada Militar apreende drogas e prende homem em Crissiumal.

foram apreendidas três porções de maconha, pesando aproximadamente 400 gramas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Comunicação Social 7º BPM
23/02/2026 às 07h24
Brigada Militar apreende drogas e prende homem em Crissiumal.
(Foto: Efetivo 7º BPM)

Na manhã deste domingo (22/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 7º BPM, prenderam um homem por tráfico de drogas em Crissiumal.

Durante a ação, foram apreendidas três porções de maconha, pesando aproximadamente 400 gramas.



(Foto: Efetivo 7° BPM)
Apreensão Há 29 minutos

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos

O material foi apreendido e o indivíduo preso, encaminhado até a Delegacia de Polícia e posteriormente ao sistema prisional.

 (Foto: Reprodução / Bombeiros Voluntários)
Incêndio Veícular Há 2 horas

Carro é destruído pelo fogo nas proximidades da ponte do Rio Guarita em Tenente Portela

o veículo estava estacionado no acostamento e não havia ocupantes no local.

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Prisão Há 4 horas

Rápida ação da Brigada Militar resulta em prisão por furto em Três Passos

A prisão ocorreu na tarde deste domingo (22)

 (Foto: Arte Sistema Província)
Santo Ângelo Há 12 horas

Homem de 33 anos é encontrado morto dentro de residência em Santo Ângelo; suspeita é de mal súbito

A principal suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima de um mal súbito.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 12 horas

Acidente com morte na BR-468 entre Coronel Bicaco e Palmeira das Missões

veículo seguia no sentido Coronel Bicaco x Palmeira das Missões, quando seu condutor perdeu o controle da direção saindo da pista, colidindo numa árvore.

