Homem de 33 anos é encontrado morto dentro de residência em Santo Ângelo; suspeita é de mal súbito

Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área até a chegada da Perícia, que realizará os procedimentos técnicos para confirmar a causa da morte.

Conforme informações apuradas junto a órgãos da segurança pública, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo da vítima. A principal suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima de um mal súbito.

Um homem de 33 anos foi localizado sem vida na manhã deste domingo, 22, em uma residência situada no bairro Hortência, em Santo Ângelo.

