Homem de 33 anos é encontrado morto dentro de residência em Santo Ângelo; suspeita é de mal súbito

Um homem de 33 anos foi localizado sem vida na manhã deste domingo, 22, em uma residência situada no bairro Hortência, em Santo Ângelo.
Conforme informações apuradas junto a órgãos da segurança pública, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo da vítima. A principal suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima de um mal súbito.
Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área até a chegada da Perícia, que realizará os procedimentos técnicos para confirmar a causa da morte.
A identidade da vítima não será divulgada!
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp