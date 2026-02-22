Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Homem de 33 anos é encontrado morto dentro de residência em Santo Ângelo; suspeita é de mal súbito

A principal suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima de um mal súbito.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação do Grupo Sepé
22/02/2026 às 22h55
Homem de 33 anos é encontrado morto dentro de residência em Santo Ângelo; suspeita é de mal súbito
(Foto: Arte Sistema Província)
Um homem de 33 anos foi localizado sem vida na manhã deste domingo, 22, em uma residência situada no bairro Hortência, em Santo Ângelo.
 
Conforme informações apuradas junto a órgãos da segurança pública, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo da vítima. A principal suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima de um mal súbito.
 
Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área até a chegada da Perícia, que realizará os procedimentos técnicos para confirmar a causa da morte.
 
A identidade da vítima não será divulgada!
 
 


