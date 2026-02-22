Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Acidente com morte na BR-468 entre Coronel Bicaco e Palmeira das Missões

veículo seguia no sentido Coronel Bicaco x Palmeira das Missões, quando seu condutor perdeu o controle da direção saindo da pista, colidindo numa árvore.

Por: Andre Eberhardt Fonte: PRF
22/02/2026 às 22h50
(Foto: Arte Sistema Província)

Na tarde deste domingo (22), por volta das 18h, no km 20 da BR-468, em Palmeira das Missões, a PRF atendeu um acidente do tipo saída de pista, envolvendo um Siena de Panambi. O veículo seguia no sentido Coronel Bicaco x Palmeira das Missões, quando seu condutor perdeu o controle da direção saindo da pista, colidindo numa árvore.

O condutor tinha 50 anos e era natural de Erval Seco. A passageira e um bebê que estavam no carro foram socorridos pelo SAMU e pelo
Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões, sendo encaminhados ao Hospital da cidade.

A PRF permaneceu no local realizando orientação de trânsito e levantamentos para o seu laudo pericial. As causas do acidente estão sendo apuradas.



