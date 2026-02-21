HackaTchê Business 2026 está com inscrições abertas para estudantes da Rede Estadual

Estão abertas as inscrições para o HackaTchê Business 2026, iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), que conecta estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual ao ecossistema de tecnologia e inovação do Rio Grande do Sul. As equipes interessadas podem se inscrever gratuitamente, até o dia 27 de fevereiro, por meio do formulário eletrônico . A final ocorrerá no palco do South Summit Brazil, em março.

O projeto tem como objetivo valorizar práticas docentes, incentivar a criação de soluções tecnológicas e promover a vivência dos jovens no universo da inovação. A proposta é reunir as seis melhores ideias desenvolvidas por estudantes da rede pública para participar de uma imersão presencial e, ao final, selecionar três finalistas que apresentarão seuspitchesno South Summit. As inscrições vão até as 23h59 do dia 27 de fevereiro.

Conexão com inovação e impacto social

Podem participar estudantes matriculados no Ensino Médio das escolas estaduais do Rio Grande do Sul, com 15 anos ou mais. Cada equipe deve ser composta por três alunos e contar com um professor ou servidor da escola como responsável. No momento da inscrição, o grupo deve indicar um estudante líder, que será o ponto de contato com a organização. Além disso, alunos e professores que já foram finalistas em edições anteriores do HackaTchê ou do Desafio HackaTchê não poderão se inscrever.

As equipes devem propor soluções tecnológicas (como aplicativos, sistemas, processos ou serviços) relacionadas a pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os projetos serão avaliados com base em critérios como inovação, viabilidade e usabilidade, impacto social e organização da apresentação.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas. Na primeira, as escolas poderão inscrever até cinco projetos e, caso tenham mais propostas, deverão realizar uma seleção interna. Na segunda fase, uma comissão julgadora da Seduc-RS escolherá os seis finalistas que participarão da etapa presencial.

A imersão do HackaTchê Business será realizada nos dias 23 e 24 de março de 2026, na Tecnopuc, em Porto Alegre. Durante os dois dias, os estudantes participarão de workshops, mentorias, atividades de validação de ideias, prototipagem e preparação depitch. No dia 25 de março, o Top 3 selecionado na pré-banca participará de uma programação exclusiva na sede da FIAP/Alura. Já no dia 26 de março, as três equipes finalistas apresentarão seus projetos no palco do South Summit, quando será anunciado o grande vencedor da edição 2026.

Os seis finalistas terão três minutos para apresentar suas soluções e outros três minutos para responder às perguntas da banca examinadora, formada por representantes da Secretaria da Educação e profissionais da área de tecnologia e inovação.

A Seduc-RS será responsável pelos custos de transporte, alimentação e hospedagem dos estudantes selecionados. Os professores acompanhantes receberão diárias conforme as normas da Seduc.