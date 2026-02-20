Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1

Militares foram condenados por omissão na contenção dos atos golpistas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 21h18
STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
© Joedson Alves/Agencia Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta sexta-feira (20) maioria de votos para manter a condenação de cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O colegiado realiza julgamento virtual dos recursos protocolados pelas defesas de Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, e dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

O julgamento começou na sexta-feira (13) e será encerrado na terça-feira (24).

Até o momento, prevalece no julgamento o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Para o ministro, não há irregularidades na decisão colegiada, que, em novembro do ano passado, condenou os policiais militares.

O voto foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Falta o voto de Flávio Dino.

Durante a tramitação dos processos, as defesas dos acusados questionaram a realização do julgamento pelo STF e afirmaram que os acusados não têm foro privilegiado. Os advogados também alegaram cerceamento de defesa por falta de acesso total à documentação do processo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado

Kleber Cabral foi convocado após criticar operação da Polícia Federal
Justiça Há 5 horas

PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro

Papudinha tem estrutura para atender ex-presidente, afirma Gonet
Justiça Há 5 horas

Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho

Morto tinha assinado acordo de delação premiada com o MP

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte

Processo aberto ontem tem o ministro Alexandre de Moraes como relator
Justiça Há 8 horas

Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS

Decisão derrubou determinação do antigo relator ministro Dias Toffoli

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 31°
21° Sensação
3.41 km/h Vento
81% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

Azul conclui processo de reestruturação financeira nos EUA
Justiça Há 2 horas

STF tem maioria para manter condenação de ex-cúpula da PMDF por 8/1
Saúde Há 3 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau
Economia Há 3 horas

CNI diz que acompanha com atenção decisão da Suprema Corte dos EUA
Economia Há 4 horas

BC Protege+ bloqueia 255,7 mil tentativas de abertura de contas falsas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 373,240,05 +0,44%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias