Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado

Kleber Cabral foi convocado após criticar operação da Polícia Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 19h31

O presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal (Unafisco), Kleber Cabral, prestou depoimento nesta sexta-feira (20) à Polícia Federal (PF).

Cabral foi ouvido na condição de investigado no Inquérito das Fake News , aberto pela Corte em 2019 e ainda em andamento.

A oitiva durou cerca de uma hora e foi realizada por videoconferência na tarde desta sexta-feira (20). O teor do depoimento está em segredo de Justiça.

O depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Cabral dar entrevistas à imprensa para criticar a operação da PF que, na última terça-feira (17), fez buscas e apreensões contra servidores acusados de acessar ilegalmente informações de ministros da Corte e seus parentes.

Investigação

Por determinação de Moraes, relator do caso, os servidores investigados devem cumprir diversas medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país.

Em nota divulgada após a operação, a Receita Federal esclareceu que as operações de busca realizadas pela Polícia Federal se basearam em informações fornecidas pelo próprio órgão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

PGR apresenta parecer contrário à prisão domiciliar para Bolsonaro

Papudinha tem estrutura para atender ex-presidente, afirma Gonet
Justiça Há 2 horas

Júri popular de policiais réus por morte de Gritzbach será em junho

Morto tinha assinado acordo de delação premiada com o MP

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte

Processo aberto ontem tem o ministro Alexandre de Moraes como relator
Justiça Há 6 horas

Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS

Decisão derrubou determinação do antigo relator ministro Dias Toffoli
Justiça Há 20 horas

Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master

Depoimentos poderão ter sequência

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
25° Sensação
3.71 km/h Vento
59% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau
Economia Há 3 minutos

CNI diz que acompanha com atenção decisão da Suprema Corte dos EUA
Economia Há 51 minutos

BC Protege+ bloqueia 255,7 mil tentativas de abertura de contas falsas
Saúde Há 1 hora

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor
Justiça Há 1 hora

Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,66%
Euro
R$ 6,10 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,856,68 +1,42%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias