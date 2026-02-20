Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mendonça devolve dados sigilosos de Vorcaro à CPMI do INSS

Decisão derrubou determinação do antigo relator ministro Dias Toffoli

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 15h18

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (20) devolver para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS o acesso aos dados da quebra de sigilo telemático, bancário e telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A comissão investiga o suposto envolvimento do banco com empréstimos consignados e descontos irregulares em aposentadorias.

A decisão atendeu ao pedido da CPMI e derrubou determinação do antigo relator do caso, ministro Dias Toffoli, que retirou os dados da comissão e determinou que o material fosse armazenado na presidência do Senado.

Mendonça determinou ainda que os dados de Vorcaro deverão ser enviados para a Polícia Federal (PF), que investiga as fraudes no Banco Master. Em seguida, a corporação deverá compartilhar as informações com a CPMI.

Na quinta-feira (19), André Mendonça também determinou que a PF poderá retomar as perícias e outras diligências necessárias na investigação do Master. Além disso, a corporação poderá compartilhar internamente as informações da investigação com outros setores para agilizar o trabalho de perícia.

Quando na relatoria, Dias Toffoli indicou os peritos que deveriam fazer as perícias e restringiu o acesso aos dados.

A decisão de André Mendonça foi tomada ao assumir a relatoria do inquérito que tramita na Corte, uma semana após Toffoli deixar o comando do caso .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 45 minutos

STF formaliza ação que tornou Eduardo Bolsonaro réu na Corte

Processo aberto ontem tem o ministro Alexandre de Moraes como relator
Justiça Há 17 horas

Ministro do STF autoriza PF a retomar investigação do caso Master

Depoimentos poderão ter sequência
Justiça Há 20 horas

Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa

Ministro também negou deslocamento do banqueiro de jatinho particular

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Moraes manda presidente da Unafisco depor após críticas a operação

Servidores são acusados de acessar ilegalmente dados de ministros

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Há 22 horas

X retira postagem de intolerância religiosa após ação da AGU

Plataforma é acionada por disseminação de conteúdo ilegal

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
3.17 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 4 segundos

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”
Economia Há 7 segundos

Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Tecnologia Há 21 minutos

Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental
Câmara Há 45 minutos

Projeto cria política de assistência jurídica obrigatória para vítimas vulneráveis
Direitos Humanos Há 45 minutos

Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,69%
Euro
R$ 6,10 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,690,90 +0,86%
Ibovespa
190,267,30 pts 0.92%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias