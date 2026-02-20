Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen

Um grave sinistro de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 10h30, no quilômetro 38 da BR-386, em Frederico Westphalen. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com as informações preliminares, um caminhão com placas de Tenente Portela trafegava no sentido Frederico Westphalen–Seberi quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, desceu um barranco e acabou tombando às margens da rodovia. O condutor morreu ainda no local.

A vítima, de 63 anos, residia em Três Passos.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen prestaram apoio no atendimento da ocorrência.

A PRF segue no trecho orientando o fluxo de veículos e realizando os procedimentos necessários para a elaboração do laudo. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

