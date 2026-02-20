Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Disparos em frente ao presídio deixam um morto e três feridos em Santo Ângelo

Crime ocorreu no início da manhã durante a saída de apenados e mobilizou forças policiais e equipes de emergência.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Cidade SA
20/02/2026 às 10h01
Disparos em frente ao presídio deixam um morto e três feridos em Santo Ângelo
(Foto: Geração IA)

Uma situação de extrema gravidade foi registrada na manhã desta sexta-feira, dia 20, nas proximidades do Instituto Penal de Santo Ângelo. A ocorrência exigiu a rápida atuação de policiais e socorristas.

O episódio aconteceu por volta das 7h30, no instante em que detentos do regime semiaberto deixavam a unidade. Conforme as primeiras apurações, os tiros foram efetuados por um indivíduo que estaria do lado de fora do estabelecimento prisional.

A delegada Luciana Cunha da Silva esteve no local acompanhando os levantamentos iniciais e confirmou que os disparos partiram da área externa do presídio.

Em um primeiro momento, a informação indicava três vítimas atingidas. Contudo, atualização repassada pelo capitão Felipe Valandro, da Brigada Militar, confirmou que quatro homens foram baleados.

Uma das vítimas morreu ainda no local. Entre os demais feridos, um está em estado gravíssimo e dois apresentam quadro estável, sem risco iminente. Todos foram encaminhados ao Hospital Regional das Missões para atendimento médico.

A Polícia Civil deu início às investigações para esclarecer a dinâmica do ataque, identificar o responsável e apurar a motivação do crime. O caso segue em apuração, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos policiais.

 

 

(Foto: Geração IA)
