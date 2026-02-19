Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais

Instrumento protege produtores em aumento súbito de importações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 21h53
Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O governo federal editará um decreto para regulamentar salvaguardas – instrumentos de proteção a produtores nacionais – em acordos comerciais firmados pelo Brasil , anunciou nesta quinta-feira (19) o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A declaração foi feita em Caxias do Sul (RS), durante a abertura da 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial.

Segundo Alckmin, a medida vai estabelecer regras claras para aplicação de mecanismos de proteção à produção brasileira em casos de aumento repentino de importações que causem prejuízos a setores da indústria e do agronegócio. O decreto deverá abranger tanto acordos já vigentes quanto futuros compromissos comerciais.

“O presidente Lula vai regulamentar a salvaguarda por decreto. Se houver aumento grande de importação, a medida pode ser acionada imediatamente”, afirmou.

Como funcionam as salvaguardas

Salvaguardas são mecanismos previstos em acordos comerciais que permitem a um país reagir a surtos de importação decorrentes da redução de tarifas negociadas. Caso fique comprovado dano grave à produção nacional, o governo pode:

  • Estabelecer cotas de importação;
  • Suspender a redução tarifária prevista no acordo;
  • Restabelecer o nível de imposto anterior à vigência do tratado.

O decreto deverá definir prazos, procedimentos de investigação e condições para aplicação das medidas.

Expansão dos acordos

A regulamentação ocorre em meio à ampliação da rede de acordos do Mercosul. Desde 2023, o bloco concluiu negociações com Singapura, com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e, mais recentemente, com a União Europeia.

Com os novos tratados, a parcela da corrente de comércio brasileira coberta por preferências tarifárias passou de 12% para 31,2%, mais que dobrando o alcance dos acordos.

Em um cenário anterior, as salvaguardas podiam ser aplicadas com base em regras multilaterais gerais. Com a ampliação dos compromissos preferenciais, o governo avalia que é necessário criar disciplina específica para dar previsibilidade e segurança jurídica ao uso do instrumento .

Acordo Mercosul-UE

Durante visita à Festa da Uva, tradicional evento do setor vitivinícola gaúcho, Alckmin também comentou o cronograma de desgravação tarifária (redução mútua de tarifas) previsto no acordo entre Mercosul e União Europeia.

Segundo ele, a redução das tarifas ocorrerá de forma gradual para permitir adaptação dos produtores nacionais . No caso do vinho, o prazo será de oito anos; para espumantes, 12 anos.

Setor de vinhos

Além do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o setor de vinhos, afirmou Alckmin, se beneficiará nos próximos anos com a reforma tributária.

Segundo Alckmin, a recente reforma dos tributos sobre o consumo deve reduzir em cerca de 7% a carga de impostos sobre vinhos nacionais , medida vista como forma de fortalecer a competitividade do setor.

Antes da abertura da festa, Alckmin se reuniu com representantes do setor produtivo da Serra Gaúcha. Na pauta, além do acordo com a União Europeia, estiveram temas como reforma tributária, tarifas internacionais e linhas de crédito para renovação de frota de caminhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Receita exonera auditor alvo de operação da Polícia Federal

Servidor é investigado por suposto acesso a dados do STF
Economia Há 5 horas

Azul fecha acordo de US$ 200 milhões com American e United Airlines

Aporte das aéreas americanas apoia recuperação judicial da empresa
Economia Há 8 horas

Financiamento de veículos cresceu 9,2% em janeiro

Vendas registram o maior volume desde 2008

 Cranberry Institute
Economia Há 8 horas

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil

Cultivado de maneira sustentável por pequenos produtores, o seu consumo traz diversos benefícios para a saúde e pode ser facilmente inserido na rot...

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 10 horas

Tesouro paga R$ 257,7 mi em dívidas de estados e municípios em janeiro

Desde 2016, a União pagou R$ 86,78 bilhões em dívidas garantidas

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
22° Sensação
1.03 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Economia Há 37 minutos

Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
Política Há 37 minutos

TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio
Justiça Há 37 minutos

Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
Esportes Há 1 hora

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai
Câmara Há 2 horas

Projeto inclui terapia assistida por animais no SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,27%
Euro
R$ 6,13 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,826,75 +0,20%
Ibovespa
188,534,42 pts 1.35%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias