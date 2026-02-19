Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PGR defende que Flamengo e Sport sejam campeões do Brasileiro de 1987

Gonet entende que decisão da CBF no âmbito esportivo deve ser seguida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 16h14

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à resolução da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que, em 2011, reconheceu o Flamengo e o Sport Clube Recife como campeões do Campeonato Brasileiro de 1987. A manifestação foi enviada à Corte nesta quarta-feira (18).

O parecer foi anexado em um recurso protocolado pelo Flamengo para derrubar a decisão do Supremo que reconheceu o Sport como único vencedor do campeonato e anulou a resolução da CBF.

Ao analisar o caso, o procurador entendeu que o reconhecimento dos dois clubes como campeões pela CBF foi feito no âmbito esportivo e deve ser preservado.

“O parecer é pela rescisão do acórdão impugnado. Para a solução da causa, deve ser afastada a conclusão de nulidade da RDP/CBF n. 02/2011, preservado o reconhecimento conferido ao Sport nos estritos limites do comando transitado em julgado, sem que, portanto, se tenha por proibida a titulação compartilhada de campeão do certame de 1987”, afirmou Gonet.

O caso vai ser decidido novamente pelo Supremo em uma ação rescisória protocolada pela defesa do clube carioca. Ainda não há prazo para julgamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 4 horas

Dino proíbe novas leis que garantam "penduricalhos" acima do teto

Em decisão, ministro do STF complementa regras sobre penduricalhos
Justiça Há 5 horas

CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda

Anúncio foi feito pelo presidente da comissão senador Carlos Viana
Justiça Há 21 horas

Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado

Ação em Coari e Barcelos será contra narcotráfico e crimes ambientais

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Há 22 horas

STF reafirma correção do FGTS pelo IPCA e veta pagamento retroativo

Com decisão, fundo deixa de usar a TR como referência

 © Lula Marques/ EBC
Justiça Há 1 dia

Moraes arquiva investigação contra Zambelli por obstrução e coação

PGR entendeu que não há provas suficientes para embasar a denúncia

Tenente Portela, RS
36°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
37° Sensação
3.72 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar
Sistema prisional Há 12 minutos

De forma inédita, unidade prisional gaúcha monta mais de 100 motocicletas elétricas em programa que beneficia apenados
Câmara Há 12 minutos

Projeto cria plataforma digital pública para receber denúncias de crimes ambientais
Câmara Há 12 minutos

Comissão sobre direitos de pessoas com deficiência debate plano de trabalho para 2026; participe
Tecnologia Há 27 minutos

Telefónica e Mavenir Fecham Parceria Estratégica para Acelerar Inovação de IA em Telecomunicações

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,25%
Euro
R$ 6,15 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,546,15 +0,87%
Ibovespa
187,970,63 pts 1.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias