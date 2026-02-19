Acidente envolve dois carros e uma moto no centro de Redentora motociclista ficou ferido

Um acidente de trânsito envolveu três veículos, sendo dois carros e uma motocicleta na tarde desta quarta-feira em Redentora.

O fato aconteceu na Rua Pedro Luiz Costa, em frente a Secretaria de Educação. Segundo as informações, um veículo voltava de ré pela rua, que está fechada na interseção com a Major Feliciano, que sobe do Bairro São José, por causa da realização da pavimentação asfáltica, quando acabou atingindo um carro Celta bordô e uma motocicleta Honda Titan vermelha, que transitavam pela via.

O condutor da moto caiu, restando ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU Salvar e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O condutor do veículo Celta não ficou ferido. Os veículos tiveram danos consideráveis.

O condutor do veículo causador do acidente acabou não permanacendo no local. A Brigada Militar se fez presente para atender a ocorrência e vai requisitar as imagens das Câmeras de monitoramento para fins de identificação.