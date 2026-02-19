Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem de Frederico Westphalen morre em engavetamento com quatro veículos em Chapecó

Com a violência do impacto, o utilitário foi arremessado contra uma caminhonete e, na sequência, acabou colidindo também com um caminhão que transitava pela via.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
19/02/2026 às 10h23
Jovem de Frederico Westphalen morre em engavetamento com quatro veículos em Chapecó
(Foto: Júlia Mocellin / ClicRDC)

O motociclista que perdeu a vida em um grave acidente de trânsito em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foi identificado como Patricke José Martins Drechsler, de 26 anos. Natural de Frederico Westphalen, o jovem se envolveu em uma colisão múltipla por volta das 12h16 desta quarta-feira, 18, na Rua Plínio Arlindo De Nês, via lateral à BR-480. De acordo com informações do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, o sinistro envolveu quatro veículos e resultou na morte imediata do condutor da motocicleta.

A dinâmica do acidente aponta que o impacto inicial ocorreu lateralmente entre uma Fiat Fiorino e a moto conduzida por Patricke. Com a força do choque, o veículo foi projetado contra uma caminhonete e, logo em seguida, atingiu um caminhão que circulava pela via.

Na sequência das colisões, o caminhão acabou atingindo o motociclista, que sofreu politraumatismo. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, confirmaram a ausência de sinais vitais e movimentos respiratórios, constatando o óbito na pista.

O corpo do jovem foi transladado para o Rio Grande do Sul e está sendo velado na Capela Mortuária da linha 21 de Abril, no interior de Frederico Westphalen. O sepultamento deve ocorrer no cemitério da mesma comunidade, onde residem familiares da vítima.

As causas exatas do acidente e a responsabilidade de cada condutor envolvido seguem sob investigação das autoridades catarinenses.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação RD Foco)
Trânsito Há 57 minutos

Acidente envolve dois carros e uma moto no centro de Redentora motociclista ficou ferido

Colisão envolveu dois carros e uma motocicleta; condutor ficou ferido e motorista deixou o local

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Acidente Urbano Há 3 horas

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Ocorrência foi atendida pelos Bombeiros na manhã desta quinta-feira e vítimas foram levadas ao hospital.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Ronda Policial Há 4 horas

Homem é preso trepado em árvore, após fugir da polícia e se envolver em acidente em Três de Maio

Após o acidente, ele se feriu e subiu em uma árvore na tentativa de escapar da abordagem policial, mas acabou detido

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 10h30min desta quarta-feira (18), em Ijuí. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel Dico com a Rua Alberto Schmidt
Trânsito Há 4 horas

Colisão entre dois veículos deixa motoristas feridos no Centro de Ijuí

o acidente envolveu um Ford Fiesta e um GM Corsa. Com o impacto, os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento.

 (Foto: Geração IA)
Violência Urbana Há 22 horas

Criminosos invadem residência e fazem família refém em Cruz Alta

Assaltantes aproveitaram abertura de portão eletrônico para entrar no imóvel e fugir com objetos de valor

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
34° Sensação
2.21 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Projeto isenta desempregados e pessoas de baixa renda de taxa em concursos públicos
Economia Há 11 minutos

Prévia do PIB aponta crescimento de 2,5% da economia em 2025
Câmara Há 11 minutos

Projeto cria política nacional para incentivar hortas em áreas urbanas
Produção Leiteira Há 24 minutos

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS
Geral Há 26 minutos

Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,34%
Euro
R$ 6,13 -0,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,162,98 -0,50%
Ibovespa
186,333,38 pts 0.17%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias