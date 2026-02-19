Jovem de Frederico Westphalen morre em engavetamento com quatro veículos em Chapecó

O motociclista que perdeu a vida em um grave acidente de trânsito em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foi identificado como Patricke José Martins Drechsler, de 26 anos. Natural de Frederico Westphalen, o jovem se envolveu em uma colisão múltipla por volta das 12h16 desta quarta-feira, 18, na Rua Plínio Arlindo De Nês, via lateral à BR-480. De acordo com informações do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, o sinistro envolveu quatro veículos e resultou na morte imediata do condutor da motocicleta.

A dinâmica do acidente aponta que o impacto inicial ocorreu lateralmente entre uma Fiat Fiorino e a moto conduzida por Patricke. Com a força do choque, o veículo foi projetado contra uma caminhonete e, logo em seguida, atingiu um caminhão que circulava pela via.

Na sequência das colisões, o caminhão acabou atingindo o motociclista, que sofreu politraumatismo. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, confirmaram a ausência de sinais vitais e movimentos respiratórios, constatando o óbito na pista.

O corpo do jovem foi transladado para o Rio Grande do Sul e está sendo velado na Capela Mortuária da linha 21 de Abril, no interior de Frederico Westphalen. O sepultamento deve ocorrer no cemitério da mesma comunidade, onde residem familiares da vítima.

As causas exatas do acidente e a responsabilidade de cada condutor envolvido seguem sob investigação das autoridades catarinenses.

