Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Um sinistro de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (19), por volta das 7h13, envolvendo um automóvel e uma motocicleta, que resultou em duas pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Três Passos, no local, foi constatado que o carro colidiu na lateral da motocicleta.

Os dois ocupantes da moto foram encontrados deitados no canteiro do trevo e necessitavam de atendimento. A mulher estava consciente e relatava fortes dores na região torácica, já o homem apresentava um corte no pé direito. Ambos foram imobilizados com maca rígida e colar cervical e encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos.

O condutor do automóvel estava consciente e caminhando normalmente, por isso, recusou atendimento médico.

Durante o transporte, foram aferidos os sinais vitais e coletadas informações sobre o histórico hospitalar dos pacientes. Após os procedimentos, as vítimas permaneceram sob os cuidados da equipe médica.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp