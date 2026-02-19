Homem é preso trepado em árvore, após fugir da polícia e se envolver em acidente em Três de Maio

Um homem de 32 anos foi preso por policiais militares de Três de Maio por volta da 1h30 desta terça-feira (17), após fugir de uma barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se envolver em um acidente de trânsito no município.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, o suspeito, identificado pelas iniciais G.A.S.A., desobedeceu à ordem de parada e, ao trafegar nas imediações da Avenida Senador Alberto Pasqualini, perdeu o controle do veículo.

Após o acidente, ele se feriu e subiu em uma árvore na tentativa de escapar da abordagem policial, mas acabou detido.

Durante a ocorrência, os policiais apuraram que o homem teria sido contratado para realizar o transporte de 25 quilos de maconha. A droga estaria na barranca do Rio Uruguai, no interior de Alecrim, e seria levada até Novo Hamburgo. No entanto, segundo relato do próprio suspeito, ele não conseguiu contato com o responsável pela travessia do entorpecente e, por isso, não chegou a transportar a carga.

Ainda conforme a polícia, o homem confessou que receberia R$ 2 mil pelo serviço.







