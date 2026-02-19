Colisão entre dois veículos deixa motoristas feridos no Centro de Ijuí

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 10h30min desta quarta-feira (18), em Ijuí. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel Dico com a Rua Alberto Schmidt.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu um Ford Fiesta e um GM Corsa. Com o impacto, os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi acionado e realizou o socorro das vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Ijuí.

A Brigada Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito na região. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.







