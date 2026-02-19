Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Colisão entre dois veículos deixa motoristas feridos no Centro de Ijuí

o acidente envolveu um Ford Fiesta e um GM Corsa. Com o impacto, os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Paulo Marques Notícias
19/02/2026 às 07h37
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 10h30min desta quarta-feira (18), em Ijuí. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel Dico com a Rua Alberto Schmidt.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente envolveu um Ford Fiesta e um GM Corsa. Com o impacto, os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento.

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi acionado e realizou o socorro das vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Ijuí.

A Brigada Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito na região. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte Sistema Província)
