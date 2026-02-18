Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Cidades do AM terão efetivo da Força Nacional contra crime organizado

Ação em Coari e Barcelos será contra narcotráfico e crimes ambientais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 20h41

As cidades amazonenses de Coari e Barcelos receberão, por pelo menos 90 dias, profissionais da Força Nacional para ajudar a combater o crime organizado nas regiões. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18), foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Os integrantes da Força Nacional atuarão principalmente contra o narcotráfico e para conter os crimes ambientais. As duas cidades são acessadas principalmente de forma fluvial. Coari está próxima ao rio Solimões, enquanto que Barcelos está às margens do Rio Negro.

A decisão não indica quando os contingentes chegam aos municípios nem qual a quantidade de profissionais.

“O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, informou a publicação no Diário Oficial.

O uso da Força Nacional de Segurança Pública nas regiões faz parte do Plano Amazônia: Segurança e Soberania - Plano Amas , destinado às ações de segurança pública que observem as necessidades e as especificidades dos Estados que compõem a Amazônia Legal para redução de crimes ambientais.

