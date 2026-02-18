Criminosos invadem residência e fazem família refém em Cruz Alta

Um assalto à mão armada foi registrado na segunda-feira (16) no bairro Conceição, em Cruz Alta. O crime ocorreu na rua Pedro Fumagali, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Segundo informações, os criminosos permaneceram nas imediações por cerca de uma hora, aguardando o momento para agir. A ação ocorreu quando um dos moradores abriu o portão eletrônico para acessar a residência, permitindo que os assaltantes entrassem no pátio do imóvel.

Durante o crime, a família foi rendida e os suspeitos levaram joias, cartões bancários, dinheiro e aparelhos celulares. Apesar do susto e da situação de violência, familiares informaram que moradores e funcionários da residência não ficaram feridos.

O episódio gerou preocupação entre os vizinhos da região, já que este seria o segundo caso registrado nos últimos meses com características semelhantes.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que irá investigar o caso.

