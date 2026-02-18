Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criminosos invadem residência e fazem família refém em Cruz Alta

Assaltantes aproveitaram abertura de portão eletrônico para entrar no imóvel e fugir com objetos de valor

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Cruz Alta - Com informações: Jornalista Fernando Kopper
18/02/2026 às 13h59
Criminosos invadem residência e fazem família refém em Cruz Alta
(Foto: Geração IA)

Um assalto à mão armada foi registrado na segunda-feira (16) no bairro Conceição, em Cruz Alta. O crime ocorreu na rua Pedro Fumagali, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Segundo informações, os criminosos permaneceram nas imediações por cerca de uma hora, aguardando o momento para agir. A ação ocorreu quando um dos moradores abriu o portão eletrônico para acessar a residência, permitindo que os assaltantes entrassem no pátio do imóvel.

Durante o crime, a família foi rendida e os suspeitos levaram joias, cartões bancários, dinheiro e aparelhos celulares. Apesar do susto e da situação de violência, familiares informaram que moradores e funcionários da residência não ficaram feridos.

O episódio gerou preocupação entre os vizinhos da região, já que este seria o segundo caso registrado nos últimos meses com características semelhantes.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que irá investigar o caso.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Efetivo 7º BPM)
Apreensão Há 8 horas

Brigada Militar realiza prisão por tráfico de drogas no município de Braga.

Em revista pessoal foram localizadas e apreendidas sete pedras de crack e um Iphone.

 (Foto: Reprodução TV Globo)
Trânsito Grave Há 1 dia

Colisão entre van e caminhão deixa cinco mortos e 11 feridos na BR-020

A van, que havia partido da cidade de Santa Rita de Cássia (BA) com destino a Brasília, atingiu a parte traseira do caminhão

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Acidente Urbano Há 1 dia

Caminhão desgovernado atinge casa e templo religioso em Chiapetta

Veículo perdeu força ao subir rua e acabou colidindo contra imóveis no Bairro Esperança.

 (Foto: Divulgação LA+)
Segurança Há 1 dia

Brigada Militar reforça orientações de segurança para o Carnaval

37º Batalhão de Polícia Militar divulga diretrizes preventivas para garantir a tranquilidade dos foliões durante as festividades

 (Foto: Rádio Sarandi)
Tragédia Há 1 dia

Homicídio seguido de suicídio é registrado no interior de Sarandi

um homem foi até a residência da vítima e efetuou dois disparos de espingarda contra um idoso de aproximadamente 75 anos

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.93 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 8 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 9 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 9 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Agricultura Há 40 minutos

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Educação Há 40 minutos

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,38%
Euro
R$ 6,18 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,023,29 -0,65%
Ibovespa
186,754,48 pts 0.16%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias