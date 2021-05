Lei denomina trecho da BR-262 de Rodovia Deputado Aloízio Santos

Um trecho da BR-262 que vai de Cariacica até Viana, ambas cidades do Espírito Santo, a partir de agora será denominado Rodovia Deputado Aloízio Santos. A Lei 14.153, de 2021, que estabelece a nomeação para o trecho que vai do km 7,2 ao km 20, foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União.